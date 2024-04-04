Диетолог Журавлева пояснила возможную опасность чистой воды для здоровья

«Пейте больше воды», «вода — это жизнь», «человек на 80 % состоит из воды», «пейте не меньше полутора литров воды в день» - эти фразы знакомы каждому. Диетолог Полина Журавлева рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, вода действительно нужна организму, при этом она и так поступает в организм из пищи.

Эксперт подчеркнула, что чистая бутилированная вода может вымывать из организма большой объем важных витаминов и минералов, а вода из фруктов, овощей и зелени, напротив, богата полезными микроэлементами, что приносит максимальную пользу организму.

По ее мнению, также данные продукты содержат белки, сахар, минеральные соли и витамины, помогающие восполнить запасы питательных веществ.