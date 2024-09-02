Диетолог Журавлева пояснила вред и пользу снеков для школьников

Со словом «снеки» у нас автоматически ассоциируются вредные закуски, которыми увлекаются школьники и подростки. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие снеки опасны, а какие могут быть полезны и лучше выбрать их. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, не все снеки опасны, однако из-за содержания в них ГМО и химии ребенку нравятся именно те, что в разы вреднее. Таким образом, на вершине вредности находятся чипсы, которые практически не содержат в своем составе картофеля. Сухарики менее вредны, однако нередко обсыпаны приправами и различными добавками, что также не приносит пользу человеку.

Эксперт пояснила, что чипсы и сухарики можно заменить на орехи, однако ими также не стоит злоупотреблять. А в качестве полезного перекуса для школьника могут служить фрукты и бутерброды, лучше всего с индейкой.

По ее мнению, также детям можно давать в школу несколько кусочков горького шоколада или фитобатончики.

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