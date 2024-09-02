Нутрициолог Панова перечислила принципы правильного питания школьника

По словам нутрициолога Ольги Пановой, рацион школьника играет важную роль в учебном процессе, поскольку организм ребенка развивается и ему необходимо больше энергии, чем взрослому человеку. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она подчеркнула, что питание школьника должно быть сбалансированным, включающим в себя растительные и животные белки, полезные жиры, сложные углеводы, прежде всего цельнозерновые крупы. Помимо этого, для энергии и нормального пищеварения детскому организму требуется клетчатка, которую мы получаем из разных овощей и фруктов.

По мнению эксперта, для сбалансированного питания следует использовать правило тарелки, где половину составляют овощи и фрукты, четверть — белки, еще четверть — углеводы.

Она отметила, что в рационе каждого школьника должна быть рыба.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала про улучшающий память завтрак для школьников.