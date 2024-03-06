Диетолог Журавлева развеяла миф об опасности салата из огурцов с помидорами

Помидоры и огурцы являются востребованными овощами и часто используемыми в кулинарии по всему миру. Тем не менее некоторые люди сомневаются в совместимости данных овощей. Диетолог Полина Журавлева рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в помидорах есть ликопин, снижающий риск развития онкологических заболеваний, способствующий правильной работе сердца, также в нем очень много витаминов. В свою очередь огурцы помогают очистке организма от токсинов и оказывают положительное влияние на почки.

Диетолог добавила, что при этом в огурцах содержится аскорбиназа, которая уничтожает витамин С в помидорах. При этом сочетать данные продукты можно.

По ее мнению, ряд лжеэкспертов всего лишь демонизируют взаимодействие томатов и огурцов.