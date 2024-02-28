Диетолог Журавлева развеяла мифы о пользе трехразового питания

С детства нас приучают к трехразовому питанию. Диетолог Полина Журавлева рассказала, сколько раз в день следует питаться человеку для того. Чтобы быть здоровым и иметь хорошую фигуру. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, конкретных инструкций относительно ежедневного числа приемов пищи не существует, тут все индивидуально. Таким образом, следует питаться тогда, когда ощущается голод, но при этом не переедать.

Эксперт добавила, что не стоит при этом растягивать время приема пищи, поскольку полное насыщение возникает, когда чувство голода полностью удовлетворено.

По ее мнению, необходимо употреблять пищу тогда, когда хочется, однако в меру и не засиживаться за столом.