Диетолог Журавлева считает, что заправленные майонезом салаты в жаркую погоду весьма опасны для здоровья

Традиционно салаты считаются неотъемлемой частью праздничного стола, особенно сытные, с майонезом и мясом. Однако в летнюю пору, в отличие от зимней, их употреблять в пищу опасно. Диетолог Полина Журавлева рассказала, почему в жару лучше не прибегать к употреблению майонеза и салатов с ним в составе. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, «сложные» салаты, имеющие в своем составе множество ингредиентов, дают большую нагрузку на внутренние органы.

Диетолог отметила, что майонезные салаты в ЖКТ создают идеальные условия для развития онкологических заболеваний, как и кремовые торты. Причина этого в том, что у данных блюд весьма высокая калорийность, они также являются тяжелыми для пищеварения и быстро портятся, что может привести к отравлениям.

По ее мнению, самый худший эффект дает мороженое, поскольку в нем, кроме жиров, имеется еще и сахар, переизбыток которого может привести к резкому скачку уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на здоровье. Поэтому летом лучше всего употреблять в пищу салаты с легкими заправками, вроде оливкового масла, лимонного сока и йогурта, а мороженое стоит заменить на фрукты и ягоды.