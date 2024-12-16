Диетолог Журавлева заявила, что новогодние каникулы являются лучшим временем для смены пищевых привычек

Первого января нового года всегда ассоциируется с возможностью начать что-то с чистого листа. Это касается не только привычек, но и питания. Нередко мы подходим к январю с тяжестью не только в желудке, а также и в мыслях о том, что пора бы что-то менять. По словам диетолога Полины Журавлевой, можно обожраться в последний раз на Новый год, а потом взять себя в руки, однако с оговорками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что важно помнить о том, что организм не работает как машина, перезагрузить его невозможно. При праздновании Нового года не стоит смешивать несовместимое, вроде жирного мяса с майонезными салатами и алкоголем.

По мнению эксперта, необходимо подходить к праздничному столу осознанно и, если хочется попробовать все, лучше начать с легких закусок, затем перейти к горячему, а десерт и вовсе оставить на 1 января. В целом, чтобы быть здоровыми, весь год следует не забывать делать собственный рацион разнообразным, включив в него больше овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка, употреблять рыбу не менее двух раз в неделю, а также есть орехи, авокадо, добавлять оливковое масло к блюдам. Не следует забывать сохранять и питьевой режим, выпивая в день не менее полутора литров воды.

Она подчеркнула, что новый год является всегда шансом изменить свои привычки, однако вместо строгих обещаний стоит сделать акцент на постепенных изменениях.

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