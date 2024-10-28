Фитнес-тренер Новикова перечислила шаги для похудения до Нового года

Профессиональный тренер Алиса Новикова в беседе с RuNews24.ru рассказала, как привести себя в форму до наступления новогодних праздников и не навредить своему здоровью.

Основа здоровья — это не только физическая активность, но и правильное питание. Его специалист советует составить с уклоном на овощи, фрукты и белковые продукты. Тяжелой жареной пищи, фастфуда, высококалорийной еды, желательно избегать.

Отказываться от любимых лакомств при этом необязательно: достаточно значительно сократить количество потребляемого сладкого и мучного. Рекомендует Новикова также избегать жирного мяса.

«Регулярные тренировки помогут вам сжечь лишние калории и укрепить мышцы. Выберите вид активности, который вам нравится, и занимайтесь им хотя бы 30 минут в день. Это может быть бег, плавание, велосипед, танцы или силовые упражнения», – советует Алиса Новикова.

Улучшить самочувствие также помогут регулярный сон, массаж и йога, которые сыграют роль в похудении и заряде энергией. Главное, подчеркнула Новикова, выработать полезные привычки. В этом поможет составления плана питания и тренировок, которому нужно стараться следовать. В этом плане придется поработать над своей дисциплиной, но усилия того стоят.

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