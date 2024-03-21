Диетолог Журавлева заявила, что оболочка колбасы в огромных объемах превращается в яд

В оболочке отечественной колбасы, которая производится и реализуется на территории страны, было выявлено наличие опасного вещества. Показатели содержания метронидазола в оболочках превысили установленные нормы. Диетолог Полина Журавлева рассказала, как обращаться с данной оболочкой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, эти оболочки бывают целлофановыми, коллагеновыми, фиброзными и полиамидными. Отдельные из них легко удаляются с продукта, а другие снимаются вместе с наполнением. Коллагеновые оболочки при употреблении в пищу вреда организму не принесут, а целлофановые и полиамидные оболочки обычно снимают.

Эксперт добавила, что все данные оболочки могут быть окрашены в опасные красители, при этом при употреблении в пищу она абсолютно не переваривается.

По ее мнению, превышенная норма метронидазола в оболочке связана с перепутанной дозировкой, в таком случае этот препарат становится ядом.