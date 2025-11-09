Диспансеризация для жителей Подольска: здоровье на расстоянии вытянутой руки

Жители подольского поселка Александровка воспользовались возможностью пройти медицинское обследование в рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности». На базе местной амбулатории было организовано мероприятие, во время которого работал мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

Подобные выезды позволяют осуществить диагностику на месте с использованием современных медицинских технологий. В арсенале медицинского автомобиля имеется все необходимое для диспансеризации. К примеру, в нем установлен электрокардиограф для проведения ЭКГ, а также портативный биохимический анализатор, позволяющий быстро оценить состояние крови. Жители могли измерить уровень сахара, артериальное давление, а также определить свой вес и рост с помощью специализированных устройств.

Следующий выезд мобильного ФАПа запланирован на 10 ноября в поселок Стрелковской фабрики, где жители смогут пройти обследование с 9 до 11 часов. Такие ускоренные обследования помогают людям заботиться о своем здоровье без лишних поездок в больницу, что особенно важно в удаленных населенных пунктах.

