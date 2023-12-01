Диспансеризация станет обязательной для работающих граждан

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что прохождение диспансеризации для работающих граждан станет обязательной с 2024 года.

Об этом Голикова сообщила на открытии конгресса «Национальное здравоохранение» в пятницу, 1 декабря. Кроме того, подчеркнула она, программа обязательного медицинского страхования (ОМС) со следующего года будет включать отдельный тариф на наблюдение граждан по части их репродуктивного здоровья. Ее слова приводят РИА Новости.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», – сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер России, за нововведениями должны осуществлять контроль работодатели. По ее словам, наблюдение должно проходить либо на рабочем месте, либо в ближайшей медицинской организации, с которой работодатель должен заключить соответствующее соглашение.

Диспансеризация представляет собой систему профилактических мероприятий, таких как плановый медосмотр, приемы у врачей с последующей сдачей определенных анализов при необходимости. Целью диспансеризации является оценка общего состояния здоровья человека, а также выявление на раннем этапе возможных проблем. Бесплатная диспансеризация в РФ предусмотрена не только для детей, но и для взрослых. Программа начала действовать в России 10 лет назад.