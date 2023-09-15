Для детской областной больницы в Красногорске будет приобретено новое оборудование

Для Московской областной детской больницы в Красногорске закупаются аппарат для ударно-волновой терапии в комплекте со стойкой и 71 пеленальный стол с источником лучистого тепла.

Соответствующие извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Прием заявок по двум закупкам завершится на следующей неделе. Начальная цена контрактов за поставки аппарата для ударно-волновой терапии — 4,6 миллионов рублей и 6,6 миллионов рублей соответственно. Поставка будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что амбулаторию в подмосковном Пушкине передали в областную собственность.