Для получения больничных появятся новые основания и выплаты

Фото: [ Процедурный кабинет во взрослой поликлинике после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Минздрав России подготовил законопроект, который предусматривает обновление порядка выдачи больничных листов. Новые нормы вступят в силу в 2026 году и направлены на повышение точности медицинской экспертизы и справедливость выплат гражданам. Об этом сообщает Новосвят .

Теперь временная нетрудоспособность будет устанавливаться по заявлению самого гражданина, если заболевание или травма мешают выполнять трудовые обязанности. Это позволит более индивидуально подходить к каждому случаю и снизить риск оформления необоснованных больничных.

Одним из ключевых новшеств станет расширение перечня оснований для выдачи листка нетрудоспособности. В список добавят периоды санаторно-курортного лечения, уход за пожилыми или больными родственниками, карантин, беременность, усыновление ребенка и стационарное протезирование.

По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, поправки позволят точнее оценивать состояние пациентов и сократят количество неправомерно оформленных больничных, что повысит доверие к системе медицинских освидетельствований.

Также с 2026 года Министерство труда намерено увеличить максимальный размер выплат по больничному листу в 1,5 раза — до ₽200 тыс. Средняя дневная компенсация при этом составит около ₽6 тыс. Максимальная выплата будет доступна гражданам со стажем более восьми лет и ежемесячным доходом от ₽233 тыс.

