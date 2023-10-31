Для посетителей поликлиники в подмосковном Тучкове созданы комфортные условия

Поликлиника № 1 в поселке Тучково (Рузский городской округ) перешла на областной стандарт обслуживания населения благодаря губернаторской программе по перезагрузке медицинских учреждений.

Модернизация, ремонт поспособствовали созданию комфортных условий для посетителей. Первое, что обращают на себя внимание, разные входы и выходы для больных и здоровых пациентов, удобная навигация, зоны ожидания, где можно выпить чашку кофе и посмотреть телевизор.

Как отмечает заведующая поликлиникой Марина Соловьева, на следующем этапе обновления перезагрузку ждет детское отделение, регистратура, комната мамы и ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.