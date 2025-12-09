Для жителей Волоколамска организовали более 20 тыс. телемедицинских консультаций

В Волоколамском муниципальном округе Подмосковья с начала 2025 года провели уже более 20 тыс. телемедицинских консультаций. Эта услуга, активно развиваемая в рамках Народной программы «Единой России», позволяет жителям получать медицинские консультации дистанционно, что особенно важно для тех, кому сложно добраться до поликлиники.

Всего онлайн-приемами воспользовались около 21,7 тыс. жителей округа, причем четверть обращений пришлась на специалистов детской поликлиники. Консультации проводят врачи из поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Чаще всего пациенты обращаются для расшифровки результатов обследований, выписки рецептов на лекарства и корректировки схем лечения. Активно используется телемедицина и для оформления больничных листов и получения различных справок, что существенно экономит время граждан.

Записаться на прием можно несколькими способами: через портал «Здоровье Московской области», по единому номеру 122, с помощью телеграм-бота «Денис», через инфомат в поликлинике или непосредственно на очном приеме у врача. В назначенное время медицинский специалист связывается с пациентом по телефону через защищенную программу и проводит консультацию в онлайн-режиме.