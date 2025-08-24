Дневная норма арбуза для взрослого человека составляет не более 500 граммов

Взрослым можно съедать до 500 граммов арбузной мякоти в день, а детям — не более 200 граммов, сообщила РИА Новости Зарема, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской больницы в Московской области.

Врач рекомендует вводить арбуз в рацион детей старше трех лет, начиная с порции в 50-100 граммов. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть в день, составляет 150-200 граммов.

«Для здоровых взрослых оптимальная порция за один прием – 200-300 граммов мякоти. Максимальная дневная норма – 500 граммов. Лучше разделить на два-три приема, не есть натощак и не заменять им воду», – сказала Тен.

Арбуз полезен для беременных и кормящих женщин, так как он хорошо увлажняет организм. Однако важно не превышать норму — 300–400 граммов в день. Во время беременности нужно следить за появлением отеков после употребления арбуза. При грудном вскармливании важно наблюдать за реакцией малыша на этот продукт. Тен также отметила, что при беременности и кормлении грудью следует избегать ранних арбузов.

Врач подчеркнула, что арбуз является отличным средством для утоления жажды, поскольку он состоит из воды на 90%. Это помогает восстановить водный баланс в организме в жаркую погоду, при физических нагрузках или при легком недомогании. Кроме того, арбуз богат ликопином, который может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

