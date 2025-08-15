«Серьезный вред»: эксперт рассказала, чем может быть опасна арбузная диета

Арбуз содержит слишком много сахара при высоком гликемическом индексе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

По словам руководителя клиники предикативной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елены Зятенковой, арбузная диета представляет серьезную опасность для организма.

Она отметила, что зеленой ягоде много сахара — 7-8 г на 100 г, а ее гликемический индекс достигает 75-78. Из-за этого резко повышается уровень глюкозы в крови, что со временем может привести к инсулинорезистентности.

Сама арбузная диета создает нагрузку на почки, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, из-за нехватки белка нарушается работа кишечника. После такой нагрузки организм часто начинает запасать еще больше жира, сводя результат похудения к нулю.

Эксперт предупреждает, что беременным и кормящим женщинам такой способ похудения особенно опасен — он повышает риск отеков и дефицита важных веществ.

