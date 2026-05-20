До 39 или 44 лет? Как долго организм реально остается молодым

Организм остается молодым до тех пор, пока он способен выполнять свои биологические функции. У женщин это регулярный менструальный цикл и возможность родить ребенка, у мужчин — репродуктивная функция, а также сохранение двигательной и когнитивной активности, объяснил в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор, директор АНО «Научно-исследовательский медицинский центр „Геронтология“» Кирилл Прощаев. Минздрав относит молодежь к категории до 39 лет, классификация ВОЗ продлевает молодость до 44 лет — но врач предупреждает: попытки «омолодиться» в прямом смысле могут просто убить.

Главное — не биологическая молодость, а функциональность

Кирилл Прощаев пояснил, что классификация ВОЗ (18–44 года — молодые, 45–59 — средний возраст, 60–74 — пожилые) имеет четкую физиологическую основу.

«В молодом возрасте в организме нет признаков, характерных для старших групп, и для людей этого возраста характерны свои особенности обмена веществ и метаболизма, например, мужчины и женщины имеют определенный уровень половых гормонов. В зрелом возрасте появляются изменения, которые болезни еще не вызывают, но в будущем могут стать их основой. Также происходят характерные гормональные изменения. А старческий возраст — это когда человек год за годом теряет независимость», — рассказал эксперт.

Гонка за омоложением опасна

Прощаев предупредил: нельзя повернуть время вспять, а попытки сделать 70-летнему организму гормональный фон как в 30 лет могут погубить.

«Например, чем характеризуется молодость женского организма? Определенными известным всем ежемесячными физиологическими явлениями. Неужели мы хотим допустить, что и в 70 лет эта функция у женщины сохранилась? Не можем мы женщине в 70 лет сделать такой же набор гормонов, как в 30, — это просто погубит ее. Также как и мужчину. В этом глубочайшее заблуждение поборников омоложения», — заявил профессор.

При этом сделать себя более здоровым, бодрым и функциональным можно в любом возрасте — даже после 75 лет.

Как замедлить старение

Главный совет эксперта — не стесняться своего возраста.

«Человек может сказать: да, мне 70 лет, ну и что? Посмотрите, какой я энергичный и востребованный. А тенденция омолаживаться — неверная. Надо называть вещи своими именами», — подчеркнул Прощаев.

С чего начать? С чекапа организма: знать давление, уровень глюкозы, липидный обмен, состояние зрения и слуха. А дальше — больше двигаться, правильно питаться, быть востребованным в обществе, любить и быть любимым.