«Добрый Cola» заменил сахар синтетическими подсластителями
Mash: новые подсластители в «Добрый Cola» могут повышать риск диабета
Бренд «Добрый Cola» полностью убрал сахар из рецепта и заменил его синтетическими подсластителями, включая цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралозу и сахаринат натрия, что по мнению гастроэнтерологов может увеличить риск диабета, сообщает «Реальный Тагил» со ссылкой на Mash.
Бренд «Добрый Cola» провел модернизацию рецепта и полностью отказался от сахара во всех производственных процессах. В напитке использованы синтетические подсластители: цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия.
Гастроэнтерологи предупреждают, что длительное употребление напитков с этими веществами может негативно сказываться на кишечной микрофлоре и повышать вероятность развития сахарного диабета.
По данным Mash, изменения были внесены с целью снижения калорийности напитка и соответствия современным тенденциям потребления безсахарных продуктов. Несмотря на это, врачи советуют употреблять напиток умеренно и учитывать возможные риски для здоровья.
