«Добрый Cola» заменил сахар синтетическими подсластителями

Бренд «Добрый Cola» полностью убрал сахар из рецепта и заменил его синтетическими подсластителями, включая цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралозу и сахаринат натрия, что по мнению гастроэнтерологов может увеличить риск диабета, сообщает « Реальный Тагил » со ссылкой на Mash.

Бренд «Добрый Cola» провел модернизацию рецепта и полностью отказался от сахара во всех производственных процессах. В напитке использованы синтетические подсластители: цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия.

Гастроэнтерологи предупреждают, что длительное употребление напитков с этими веществами может негативно сказываться на кишечной микрофлоре и повышать вероятность развития сахарного диабета.

По данным Mash, изменения были внесены с целью снижения калорийности напитка и соответствия современным тенденциям потребления безсахарных продуктов. Несмотря на это, врачи советуют употреблять напиток умеренно и учитывать возможные риски для здоровья.

