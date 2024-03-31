Доктор Мясников назвал цвет продуктов, от которых худеющим нужно наотрез отказаться

Стремящимся снизить вес необходимо научиться считать калории и, желательно, полностью исключить из своего рационы продукты белого цвета, такие как макароны, хлеб, сахар и рис, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире своей программы на телеканале «Россия 1» медик также посоветовал худеющим побольше двигаться и отказаться от любых экзотических диет, наподобие интервального голодания.

«Для того, чтоб похудеть, вам надо правильно питаться и много двигаться — два компонента. Соответственно, вы должны ограничивать калории в день до менее 2000 калорий, 1800 калорий в день, снижая калорийность в разгрузочные дни до 1000 калорий. Питайтесь правильно, не ешьте ничего белого: ни белого сахара, ни белого хлеба, ни белого риса, ни белых макарон», — рассказал эксперт.

Ранее доктор Мясников назвал наиболее уязвимые органы человека при отсутствии любви в жизни.