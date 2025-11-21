Доктор Мясников предупредил гипертоников о смертельной опасности капель для носа

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» озвучил серьезную угрозу для людей, страдающих от повышенного давления. Речь идет о привычных для многих сосудосуживающих каплях, которые используются при заложенности носа.

Специалист сделал важное разъяснение: разовое применение такого препарата не нанесет вреда. Однако систематическое злоупотребление этими каплями может иметь фатальные последствия для гипертоников.

По словам Мясникова, регулярное использование сосудосуживающих средств способно спровоцировать у этой группы пациентов инсульт.

Выпуск с данным предупреждением доступен для просмотра на цифровой платформе «Смотрим».

Ранее сообщалось, что врач потребовал запретить медперсоналу говорить о «густой крови» из-за смертельной опасности.