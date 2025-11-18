Врач потребовал запретить медперсоналу говорить о «густой крови» из-за смертельной опасности

Известный врач и телеведущий Александр Мясников выступил с резкой критикой бесконтрольного использования кроверазжижающих препаратов, назвав их одними из самых опасных лекарств на рынке. В своем телеграм-канале он призвал Министерство здравоохранения ввести официальные ограничения.

Сравнивая эти лекарства с острым скальпелем, Мясников подчеркнул их двойственную природу: при правильном применении они спасают жизни, но при самолечении могут стать их причиной, провоцируя смертельные кровотечения. Эксперт настаивает, что принимать такие препараты можно исключительно по прямому назначению врача и под постоянным медицинским контролем.

Особую тревогу у доктора вызывает ситуация, когда пациенты начинают самовольно пить кроверазжижающие, услышав от медсестры при заборе анализов фразу о «густой крови». Мясников заявил, что подобные некомпетентные высказывания среднего медицинского персонала приводят к тысячам смертей, и потребовал от Минздрава официально запретить использовать этот термин.

