Доктор Мясников считает, что у многих людей панические атаки являются наследственными

Каждый третий человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с панической атакой. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, что это такое на самом деле и какие существуют способы лечения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, люди с подобными синдромами нередко опаздывают с получением точного диагноза.

Медик добавил, что природа появления панических атак наиболее вероятно является итогом воздействия стресса в жизни людей, живущих рядом с факторами воздействия, прежде всего это генетическая предрасположенность.

По его мнению, также причинами могут быть травматические события из детства, курение, наличие бронхиальной астмы, некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, оказывают влияние на рецидивы панических атак употребление алкогольных напитков и успокаивающих веществ.

Телеведущий отметил, что в качестве лечения следует комбинировать лекарства и специфическую психотерапию.