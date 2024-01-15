Доктор Шуров заявил, что в России всегда занижался рост числа алкоголиков

По информации Росстата, в нашей стране впервые за последние десять лет наблюдается увеличение случаев диагностирования «алкогольной зависимости». По словам врача-нарколога Василия Шурова, рост числа алкоголиков был всегда, а в течение десяти лет его нарочно занижали, поскольку необходимо было подыграть нацпроекту «Здоровье». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что число осложнений алкогольной зависимости вроде белой горячки всегда увеличивалось в России.

По мнению медика, это увеличение связано с отсутствием пропаганды здорового образа жизни, ограничений по продаже алкогольных напитков, а люди пьют его из-за отсутствия занятий.

Он подчеркнул, что введение сухого закона не позволит решить эту проблему, следует развивать наркологическую службу, наращивать объем реабилитационных коек.