Долгопрудненские эндоскописты выполнили пациентке сложную операцию по удалению новообразования

Семидесятитрехлетняя жительница обратилась на консультативный прием к заведующему эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы из-за доброкачественного новообразования желудка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что данное новообразование располагалось близко к переходу желудка в двенадцатиперстную кишку и имело ножку, что приводило к постоянной травматизации этого образования и потере гемоглобина. Кроме того, у образования было широкое основание, что делало технически трудным его удаление стандартным эндоскопическим методом.

В плановом порядке пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение и дообследована. В эндоскопическом отделении пациентке была проведена высокотехнологичная малоинвазивная операция по удалению этого образования на ножке с широким основанием методом диссекции в подслизистом слое. Успешное выполнение удаления новообразования заняло около полутора часов, позволив выписать пациентку на амбулаторное наблюдение уже на следующий день.

Заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев подчеркнул, что подобные операции ввиду их сложности и требовательности к оснащенности оборудованием обычно проводятся в крупных федеральных центрах. А благодаря наличию опытной команды врачей эндоскопического отделения, а также экспертного эндоскопического и электрохирургического оборудования, поступившего в 2023 году, такие операции выполняются теперь и в Долгопрудном.