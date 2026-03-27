Дом вместо палаты: в Кузбассе пациентов с почечной недостаточностью отправляют лечиться по-новому

В Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева внедрили новый метод заместительной почечной терапии для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Теперь кузбассовцы могут проходить лечение, не выходя из дома, сообщили в Минздраве области.

Речь идет о перитонеальном диализе — современной технологии, которая позволяет проводить очищение крови самостоятельно, в домашних условиях. Метод доступен в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Перед началом терапии пациенты проходят тщательную подготовку: с ними работают нефролог, хирург и психолог. После установки специального катетера начинается обучение, которое может занять несколько недель. Только когда человек полностью освоит процедуру, ему разрешают проводить ее дома.

Главное преимущество новой технологии — возможность отказаться от частых поездок в стационар. Раньше пациентам приходилось несколько дней в неделю проводить в больнице. Теперь они могут проходить необходимую терапию в привычной домашней обстановке.