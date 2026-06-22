«С понедельника всё изменится». Вьетнам вводит QR-код для всех иностранных туристов

С понедельника, 22 июня, для всех иностранных туристов, включая граждан России, въезжающих во Вьетнам, вступает в силу новое правило. Теперь обязательным требованием становится заполнение электронной карты прибытия для получения QR-кода.

Нововведение касается как туристов, прибывающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, так и держателей электронных виз. Как сообщили в посольстве, департамент миграционного контроля при министерстве общественной безопасности Вьетнама запустил систему обязательной предварительной регистрации для иностранных пассажиров, которые прибывают в три главные воздушные гавани страны – международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок.

Заполнить анкету на сайте миграционной службы необходимо заранее, но не ранее чем за 72 часа до прибытия. В форме потребуется указать паспортные данные, информацию о визе, сроки и место пребывания во Вьетнаме. После обработки данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд представил стратегию Healing is the New Luxury вместо массового туризма.