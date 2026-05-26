Два яйца, творог или кусок рыбы: врач назвал лучшие источники белка для утреннего приема пищи

Врач и известный телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился рекомендациями по составлению полезного завтрака. Выпуск с советами специалиста уже доступен на платформе «Смотрим».

Доктор подчеркнул, что основой утреннего приема пищи обязательно должен быть белок. Он перечислил несколько хороших источников этого нутриента, которые отлично подходят для завтрака. По словам Мясникова, можно съесть два или три яйца, 200 граммов творога либо кусок мяса или рыбы.

Кроме того, телеведущий посоветовал дополнять утреннее меню бобовыми — например, фасолью или фасолевой пастой. Он объяснил, что эти продукты уникальны тем, что содержат в себе сразу и белки, и жиры, и клетчатку. Благодаря такому сочетанию, как считает врач, завтрак может получиться по-настоящему идеальным — сытным, полезным и сбалансированным.