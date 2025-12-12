«Два помидора в день». Натуральный ликопин в томатах помогает контролировать артериальное давление

Натуральный пигмент ликопин, который окрашивает томаты в их насыщенный красный цвет, продемонстрировал четкую способность поддерживать здоровье сердца, в первую очередь за счет влияния на артериальное давление.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав массив клинических данных в журнале Food & Function. Метаанализ подтвердил, что систематическое включение в рацион помидоров или продуктов с натуральным ликопином коррелирует со статистически значимым снижением показателей давления.

Эффект, хоть и умеренный (снижение на несколько миллиметров ртутного столба как для систолического, так и для диастолического давления), признан клинически важным в масштабах всего населения. В то же время, связь между потреблением ликопина и улучшением липидного профиля (уровня холестерина и триглицеридов) оказалась не такой очевидной – результаты различных исследований противоречивы, и устойчивой положительной динамики зафиксировать не удалось.

Исследователи акцентируют, что наиболее достоверные и воспроизводимые доказательства касаются именно гипотензивного действия пигмента. Для достижения потенциального эффекта рекомендуется потреблять от 5 до 30 мг ликопина ежедневно, что эквивалентно, например, двум средним свежим томатам. Ученые подчеркивают, что речь идет не об альтернативе лекарствам, а о дополнительном диетическом инструменте для комплексного снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что богатые калием и магнием продукты полезны для работы сердца.