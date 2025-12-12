Два помидора в день: простая пищевая привычка для снижения сердечных рисков

Согласно новым научным данным, регулярное употребление помидоров может стать простым и действенным способом поддержать здоровье сердца. К такому заключению пришла группа исследователей, проанализировавшая совокупность клинических испытаний. Результаты их масштабного метаанализа были опубликованы в авторитетном журнале Food & Function (F&F).

Ключевым полезным компонентом томатов является ликопин — натуральный пигмент, отвечающий за их ярко-красный цвет. Ученые установили, что систематическое поступление этого вещества в организм достоверно связано со снижением артериального давления. Эффект, хотя и умеренный (снижение на несколько мм рт. ст.), признан статистически значимым и клинически важным для общественного здоровья.

При этом влияние ликопина на уровень холестерина и триглицеридов в крови оказалось не столь выраженным и однозначным — различные исследования демонстрируют противоречивые результаты. Таким образом, основная доказанная польза томатов для сердечно-сосудистой системы заключается именно в нормализации давления.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о замене медикаментов, а о ценном пищевом дополнении к здоровому рациону. Для достижения положительного эффекта рекомендуется потреблять от 5 до 30 мг ликопина ежедневно, что эквивалентно примерно двум средним свежим помидорам.

