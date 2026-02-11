«Двойная ноша». Врачи в Петербурге удалили у беременной опухоль размером с плод

В Санкт-Петербурге врачи Перинатального центра провели уникальную операцию по спасению жизни еще не родившегося ребенка. Об этом, со ссылкой на детского хирурга операционного отделения центра, сообщает телеканал 78.ru.

В центр поступила беременная пациентка, у плода которой была диагностирована гигантская крестцово-копчиковая тератома. Образование по своим параметрам сопоставили с размерами и весом половины будущего малыша, создавая критическую угрозу.

Медикам удалось выполнить редчайшую операцию — внутриутробную лазерную коагуляцию сосудов опухоли. Ключевой задачей было устранение опасной нагрузки на сердце плода: из-за патологических сосудов тератомы ему приходилось работать «за двоих», перекачивая кровь не только по собственному организму, но и по сосудистой сети новообразования. Этот процесс уже привёл к началу серьезных гемодинамических нарушений у ребёнка. Успешное вмешательство позволило остановить развитие угрожающих жизни осложнений.

