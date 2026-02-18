Еда, которая «отключает» мозг: названы продукты, провоцирующие деменцию

Ученые Сеченовского университета выяснили, что злоупотребление ультраобработанной пищей серьезно вредит психическому здоровью. Согласно их данным, такая еда увеличивает вероятность развития депрессии, мигреней и возрастных когнитивных нарушений, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, сообщили в пресс-службе вуза.

В группу риска вошли привычные многим продукты: фастфуд, сладкая газировка, колбасные изделия, а также любые блюда с трансжирами и переизбытком сахара. Масштабные исследования с участием десятков тысяч добровольцев подтвердили: регулярное употребление этой еды коррелирует с ростом депрессивных состояний и слабоумия. Особенно тревожна тенденция среди молодежи, где нездоровое питание тесно связано с распространенностью депрессии.

Почему это происходит? Ученые указывают на сбой в работе митохондрий — наших клеточных «энергостанций». Избыток сахара и вредных жиров провоцирует окислительный стресс и воспаление нервных тканей. Это ведет к инсулинорезистентности мозга, что напрямую повышает риски болезни Альцгеймера. Добавим сюда дисбаланс кишечной микрофлоры: когда микробиота нарушена, страдает связь по оси «кишечник — мозг», усугубляя неврологические проблемы.

Исследователи считают: изменить ситуацию можно через коррекцию меню. Восполнение дефицита омега-3, витаминов группы B и других важных элементов способно стать действенной мерой профилактики. Однако такие нутритивные стратегии — лишь подспорье к основному лечению, и назначать их должен врач, с учетом индивидуальных особенностей пациента.

