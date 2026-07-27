Эффективность реабилитации детей в Рязанской области достигла 95%

Рязанская область стала одной из первых площадок для масштабного социального эксперимента, запущенного Министерством труда и соцзащиты РФ в 2024 году. Речь идет о пилотном проекте по комплексной реабилитации детей, которые впервые получили инвалидность. И хотя программе всего чуть больше года, ее первые результаты впечатляют даже самых осторожных экспертов: за это время помощь успели получить около 600 юных рязанцев, а эффективность курсов, по официальным данным, достигла 95%. Об этом сообщает издание 7info .

Более того, у каждого десятого ребенка состояние улучшилось настолько, что необходимость повторного оформления инвалидности попросту отпала — а это уже не просто цифра, а десятки семей, чья жизнь кардинально изменилась к лучшему.

Суть нововведения — в скорости и доступности. Программа рассчитана на детей в возрасте от четырех до 17 лет, причем попасть в нее можно в течение года с момента постановки диагноза. Упущенное время здесь — главный враг, поэтому государство сделало ставку на оперативность: стандартный курс длится ровно 21 день и включает 120 различных услуг, которые строго регламентированы едиными федеральными стандартами. Это значит, что независимо от того, в каком из пунктов области находится семья, качество помощи будет одинаково высоким. Не просто «лечение» или «уход», а именно комплексная работа — физические процедуры, психологическая поддержка, занятия с дефектологами и логопедами, адаптивная физкультура — все, что нужно, чтобы ребенок получил шанс на полноценную жизнь.

Для реализации этой задачи в регионе развернута целая сеть учреждений. Основными базами стали Рязанский многопрофильный центр «Сосновый бор» и ГБУ РО «Центр социального развития» — туда стекается основной поток маленьких пациентов. Но чтобы реабилитация была действительно доступной, ее распределили по разным точкам области: помощь можно получить в Лечебно-реабилитационном центре «Дом ребенка», а также в комплексных центрах соцобслуживания в Сасове, Сапожке и Касимове. Такая география позволяет охватить не только областной центр, но и отдаленные районы, где родителям раньше приходилось буквально бросать работу и уезжать в город на долгие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили реабилитацию детей-инвалидов по сертификатам.