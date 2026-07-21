Новая схема помощи: в Нижегородской области запустили реабилитацию детей-инвалидов по сертификатам

В Нижегородской области стартовал масштабный социальный эксперимент: регион одним из первых запустил пилотную программу комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием электронных сертификатов. Инициатива, реализуемая местным отделением Социального фонда, призвана сделать помощь особенным детям максимально доступной и прозрачной, избавив родителей от бюрократических барьеров. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Суть нововведения в том, что государство берет на себя полную организацию восстановительного процесса. В проекте задействовано восемь профильных учреждений по всему региону — от Городца и Арзамаса до Кстова и Сормовского района Нижнего Новгорода. Участвовать могут дети от четырех до 17 лет. Им и их сопровождающим предоставляется трехнедельный курс с проживанием и питанием, причем все это оплачивается из бюджета автоматически через электронный сертификат. Родителю достаточно иметь карту для зачисления средств, а бюро медико-социальной экспертизы берет на себя определение реабилитационной группы и подтверждение необходимости процедур.

Важно, что система настроена на максимальное удобство. Сертификат оформляется в беззаявительном порядке по данным от экспертов, и воспользоваться им нужно в течение года с момента установления инвалидности. На данный момент нижегородцы уже получили 240 таких сертификатов, а 25 детей успешно прошли реабилитацию. Кроме того, государство компенсирует дорожные расходы: родители могут вернуть деньги за билеты на поезд или за топливо для личного автомобиля, если подать заявление в десятидневный срок после завершения курса.

Таким образом, пилотный проект не только облегчает жизнь семей с детьми-инвалидами, снимая с них финансовое бремя, но и выстраивает четкий маршрут от диагноза до реального улучшения состояния. Если программа покажет свою эффективность, она может стать образцом для внедрения по всей стране, превратив разрозненные меры поддержки в стройную систему гарантированной помощи.

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