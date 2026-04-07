Экономия на зубах: стоматолог предупредил, что самодельные пломбы с маркетплейсов опасны

Стоматология в России стремительно дорожает, и народ начинает изобретать велосипед: продажи товаров для самостоятельного лечения зубов на маркетплейсах за первый квартал 2026 года взлетели на 63% по сравнению с прошлым годом. В топе — временные пломбы и накладные виниры, которые можно заказать с доставкой на дом. Казалось бы, вот он, спас-пилюлька: залепил дырку сам, сэкономил кучу денег и время в очереди. Но не тут-то было. Врач-стоматолог высшей категории Дмитрий Сидоров объясняет, почему это путь в ад, а не к здоровым зубам. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, современные пломбировочные материалы выпускают на серьезных заводах, они сертифицированы, лицензированы и имеют понятную химию. А то, что продают на маркетплейсах, — «кошка в мешке». Состав неизвестен, токсичность не проверена. Врачи годами учатся ставить пломбы правильно, а тут какой-то шарик из риса, который предлагают размочить в горячей воде и воткнуть в дырку. Сидоров сам пробовал на моделях — не держится, никакого герметизма. В лучшем случае вы просто выкинете деньги. В худшем — замуруете внутри зуба хроническую инфекцию.

Медик подчеркнул, что профессиональная установка пломбы — это стерильность, бормашина, удаление размягченных тканей и остатков пищи, обработка антисептиками. Дома вы этого не сделаете принципиально. Если у вас в зубе большая кариозная полость, там уже живет хронический воспалительный очаг на корне — и оттуда потихоньку вытекает серозная жидкость или даже гной. Пока есть дырка, этот «вулкан» дышит. А если вы ее залепите самодельной пломбой, то жерло закроется. Результат — «взрыв» внутри челюсти: отек, дикая боль, абсцесс (флюс). И вы все равно побежите к стоматологу, но уже не планово, а по «скорой», с риском потерять зуб и заработать заражение крови.

Что касается виниров с маркетплейсов — это, по мнению Сидорова, «полнейший развод и лохотрон». Он держал их в руках, пытался ставить на модели — не держатся. Профессиональные виниры делаются по слепкам, фиксируются специальными составами в кабинете, а эти накладки — просто пластиковые побрякушки, которые ни зубы не спасут, ни улыбку не украсят. Итог: рост продаж «домашней стоматологии» — тревожный сигнал. Люди отчаянно пытаются сэкономить на здоровье, но экономят в итоге на себе же. Временная пломба из интернета может превратиться в постоянную проблему с абсцессом, болью и дорогим экстренным лечением.

