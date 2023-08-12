Эксперт Ачкасов назвал ежедневную норму шагов для хорошей активности

По словам эксперта Лиги здоровья нации Евгения Ачкасова, десять тысяч шагов в день является хорошей активностью. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что при этом не следует ориентироваться на количество, поскольку имеет значение темп и местность.

По мнению эксперта, также важно и питание для поддержания здоровья.

Он уточнил, что для оздоровления человеку следует обратиться к специалистам для рекомендации по режиму питания и сна.