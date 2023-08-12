Эксперт Ачкасов назвал ежедневную норму шагов для хорошей активности
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По словам эксперта Лиги здоровья нации Евгения Ачкасова, десять тысяч шагов в день является хорошей активностью. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что при этом не следует ориентироваться на количество, поскольку имеет значение темп и местность.
По мнению эксперта, также важно и питание для поддержания здоровья.
Он уточнил, что для оздоровления человеку следует обратиться к специалистам для рекомендации по режиму питания и сна.