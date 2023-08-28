Эксперт Адреанова назвала позволяющую укрепить иммунитет кашу

По словам эксперта Татьяны Андреановой, в рационе жителей нашей страны должна присутствовать перловая крупа, поскольку она способствует очищению кишечника, улучшению работы нервной системы и укрепляет иммунитет. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что в данной крупе содержится множество полезных витаминов, нормализующих работу желудочно-кишечного тракта.

По мнению эксперта, также она содержит большой объем антиоксиданта селена, поддерживающего иммунную систему, работу эндокринной и нервной систем.

Она отметила, что при наличии массы полезных свойств у данной крупы имеется и недостаток – содержание глютена, способного вызывать аллергические реакции.