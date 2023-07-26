Эксперт Алексеева назвала способы отличить настоящую лисичку от ложной

В отечественных лесах стартовал сезон лисичек, тем не менее у них имеется ядовитый двойник. Кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева рассказала, как различать эти грибы. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, у съедобные лисички растут группами, имеют приятный грибной запах и желтый цвет, однако при надавливании их мякоть приобретает красный цвет.

Эксперт добавила, что ложные лисички растут самостоятельно, имеют оранжевый цвет и гнилой запах, при надавливании мякоть не меняет цвет.

По ее мнению, при недостаточной термической обработке ложные лисички могут вызвать отравление, хотя и несмертельное.

Алексеева добавила, что съедобные лисички перед жаркой следует варить в течение пяти минут.