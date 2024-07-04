Эксперт Алпатова считает, что к приобретению дыни на рынке стоит относиться с осторожностью

На подходе сезон дынь. В нашей стране традиционно месяцем начала продаж данных бахчевых считается август, тем не менее первые дыни появляются на прилавках уже в середине июля. По словам эксперта Нины Алпатовой, именно к последним плодам необходимо внимательно относиться. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, дыни, приобретенные в несанкционированных местах, могут быть заражены дынной мухой. Она повреждает завязи плодов, откладывает под кожицу яйца, личинки повреждают плоды и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах прокола развиваются грибковые болезни, плод гниет.

Эксперт добавила, что повреждение урожая в зоне распространения насекомого может достигать 100%.

По ее мнению, при этом такая муха не является носителем заболеваний, опасных для человека, однако овощи и фрукты с ее наличием употреблять в пищу не следует. Подобные плоды могут стать источником проблем с пищеварением, пищевого отравления и аллергических реакций.