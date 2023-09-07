Эксперт Беспалов рассказал о возможности замены российскими аналогами исчезнувших импортных лекарств
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По информации аналитической компании DSM Group, ассортимент зарубежных лекарственных препаратов в аптеках нашей страны за год уменьшился на 20%. Причиной этому стал рост востребованности у потребителей более дешевых российских аналогов. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, имеют ли возможность отечественные аналоги заменить импортные лекарства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, ассортимент зарубежных лекарственных средств в аптеках нашей страны за год снизился всего на 2%, в связи с чем данные аналитиков не соответствуют действительности.
Эксперт добавил, что за первое полугодие число импортных лекарственных препаратов снизилось менее чем на сто штук.
Он привел данные сокращения лекарств в аптеках в начале пандемии коронавирусной инфекции: так, в то время лекарственный ассортимент сократился более чем на 800 позиций.
По словам Беспалова, больше всего исчезнувших лекарств в российских аптеках являются рецептурными.