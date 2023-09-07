Эксперт Беспалов рассказал о возможности замены российскими аналогами исчезнувших импортных лекарств

По информации аналитической компании DSM Group, ассортимент зарубежных лекарственных препаратов в аптеках нашей страны за год уменьшился на 20%. Причиной этому стал рост востребованности у потребителей более дешевых российских аналогов. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, имеют ли возможность отечественные аналоги заменить импортные лекарства. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, ассортимент зарубежных лекарственных средств в аптеках нашей страны за год снизился всего на 2%, в связи с чем данные аналитиков не соответствуют действительности.

Эксперт добавил, что за первое полугодие число импортных лекарственных препаратов снизилось менее чем на сто штук.

Он привел данные сокращения лекарств в аптеках в начале пандемии коронавирусной инфекции: так, в то время лекарственный ассортимент сократился более чем на 800 позиций.

По словам Беспалова, больше всего исчезнувших лекарств в российских аптеках являются рецептурными.