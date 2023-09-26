Эксперт Близнюк объяснила опасность контрацепции для нерожавших женщин

В настоящее время гормональная контрацепция является наиболее современным методом, тем не менее многие женщины избегают его в силу напрасных опасений. Эксперт Елена Близнюк рассказала, какой метод контрацепции действеннее всего и какие грозят последствия. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, правильное применение препаратов гормональной контрацепции является практически самым надежным. Более того, эти препараты регулируют менструальный цикл, защищают яичники и слизистую матки от онкологических заболеваний.

Эксперт добавила, что внутриматочные спирали хотя и являются также популярным средством контрацепции, однако могут способствовать развитию различных осложнений.

По ее мнению, наиболее безопасным методом являются презервативы, их можно использовать в любом случае, и они являются наиболее надежным средством защиты.