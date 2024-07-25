Эксперт Буденный рассказал, как сохранить форму при офисной работе

Многие компании продолжают использовать офисы, а не удаленный формат работы. Сотрудники тратят время на дорогу до компании и обратно, из-за чего времени на спортзал может не хватать. Фитнес-тренер Максим Буденный рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно поддерживать форму дома и на что обратить внимание.

Эксперт советует делать небольшие перерывы в рабочей деятельности, чтобы размять мышцы и связки. Простейшие движения можно делать, не покидая офис.

«Просто встаньте и пройдитесь, сделайте пару наклонов и скручиваний. Очень сильно страдает спина от долгой работы за компьютером, поэтому не давайте себе засидеться в одном положении. Только так можно сохранить осанку», — посоветовал Буденный.

Тренер также отметил, что посещать спортзал для сохранения собственного здоровья не обязательно, если нет на это времени. Можно дома выполнять простые упражнения, которые будут держать организм в тонусе.

«Скручивания, лежа на полу, укрепят спину и пресс. Можно закинуть ноги на диван, чтобы усложнить задачу. Литровые бутылки с водой используйте вместо гантелей. Разводите руки в стороны, чтобы напрягались дельты. Можно приседать с нагрузкой, но здесь лучше подойдет уже бутыль на пять литров», — заключил Буденный.

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