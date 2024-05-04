Эксперт Быстров заявил, что апельсиновым соком нельзя запивать лекарственные препараты

Апельсиновый сок является одним из наиболее популярных в мире: так, на его производство идет почти 85% всех собираемых в мире апельсинов, также он обладает полезными для здоровья свойствами. Эксперт Дмитрий Быстров перечислил их. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится почти вся дневная норма витамина С, необходимого для укрепления иммунитета и правильного усвоения кальция в костях. Апельсин также богат антиоксидантами, которые нейтрализуют воздействие веществ в организме человека, приводящих к преждевременному старению и некоторым заболеваниям. Кроме того, данный фрукт помогает организму усваивать прочие витамины, питательные вещества, минералы, способствует выработке коллагена и содержат витамин B6, необходимый для регенерации кожи.

По его мнению, традиция Запада начинать день со стакана апельсинового сока не вполне соответствует концепции здорового образа жизни, поскольку в нем много растворенных сахаров, что приводит к активизации выработки инсулина, поэтому ощущение голода вернется достаточно скоро, также цитрусовые богаты кислотами, поэтому апельсиновый сок нужно исключить из рациона людям с проблемным ЖКТ. Кроме того, нельзя запивать этим напитком никакие лекарственные средства, так как в нем содержатся нарингин и гесперидин, снижающие активность ферментов печени, что приводит к накоплению в организме высоких концентраций действующего вещества, которые могут стать токсичными.