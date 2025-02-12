Эксперт Дмитриев перечислил риски при курении кальяна

По словам главы Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александра Дмитриева, курение кальяна несет в себе те же риски для здоровья, что и курение сигарет. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что при курении кальяна происходят мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, которые могут вызвать возможные последствия для здоровья предракового поражения полости рта и хронических заболеваний вроде атеросклероза и хронической обструктивной болезни легких.

По мнению эксперта, как правило, курят кальян группами, передавая один и тот же мундштук от человека к человеку, что несет в себе еще и риски передачи ряда инфекционных болезней.

Он подчеркнул, что самый большой риск при употреблении кальяна таится именно в токсическом воздействии кальянных дымов.

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