Врач Иванов пояснил опасность использования аромаингаляторов

По словам врача Романа Иванова, в состав жидкости для аромаингаляторов, пользующихся популярностью у зумеров, входят эфирные масла мяты, ментола или эвкалипта, которые призваны устранить заложенность носа. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что сами по себе указанные вещества не представляют опасности, однако при использовании устройства не по назначению можно спровоцировать бронхоспазм и нарушение дыхания.

По мнению медика, ключевая опасность подобных аромаингаляторов состоит в том, что в их состав могут входить вещества, не предназначенные для вдыхания, то есть спирты, ароматизаторы, консерванты, которые могут спровоцировать носовые кровотечения, тошноту, мучительные головные боли. Прежде всего они опасны для детей-аллергиков.

Он отметил, что нередко подростки используют аромаингаляторы в качестве своеобразных вейпов с целью «кайфануть» или получить заряд бодрости, из-за чего у них возникает стойкая зависимость. Позже они могут переходить на более «тяжелые» варианты, то есть на настоящие электронные сигареты или же обычные.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор намерен приостановить продажу аромаингаляторов для носа.