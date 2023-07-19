Эксперт Гершензон назвала опасности, которые таят в себе детские игрушки

Детские игрушки могут приносить не только пользу, но и вред. Основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон рассказала о том, какая опасность может таиться в мягких игрушках. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, плюшевые игрушки являются излюбленным местом бактерий из группы кишечных палочек и золотистого стафилококка, которые, как правило, обитают в мелких частицах и пыли. Эти бактерии способны вызвать аллергию или проблемы с дыхательными органами.

Она пояснила, что опасность также несут и пылевые клещи, которые способствую развитию аллергии у астматиков.

По словам эксперта, побывавшие в песочнице любые игрушки – это идеальная питательная среда для любых видов бактерий.

Гершензон рекомендует проводить дезинфекцию всех игрушек не менее раза в неделю.