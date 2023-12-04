Эксперт Гершензон назвала сроки смены тряпок для уборки дома

Уборка в доме является процессом тяжелым и энергозатратным. Эксперт чистоты Елена Гершензон назвала пять вредных привычек, от которых обязательно следует избавиться во время уборки. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, не следует оставлять сложные загрязнения до генеральной уборки, применять средства с отдушкой.

Эксперт добавила, что также нельзя игнорировать труднодоступные места и не имеет смысла приобретать десятки флаконов под разные типы поверхности.