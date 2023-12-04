Эксперт Гершензон назвала сроки смены тряпок для уборки дома
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Уборка в доме является процессом тяжелым и энергозатратным. Эксперт чистоты Елена Гершензон назвала пять вредных привычек, от которых обязательно следует избавиться во время уборки. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, не следует оставлять сложные загрязнения до генеральной уборки, применять средства с отдушкой.
Эксперт добавила, что также нельзя игнорировать труднодоступные места и не имеет смысла приобретать десятки флаконов под разные типы поверхности.