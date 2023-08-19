Эксперт Кашух назвала причины необязательного отказа от простых углеводов

Здоровье

Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]

Углеводы являются основным источником энергии для клеток, в связи с чем совсем отказаться от них нельзя. Эксперт Екатерина Кашух рассказала, что такое простые углеводы и как они влияют на организм. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, простые углеводы содержатся во фруктах, в молоке, меде, выпечке, йогуртах.

Эксперт отметила, что организм быстро и легко их перерабатывает.

По ее мнению, такой вид углеводов помогает восстановлению сил при серьезных физических нагрузках.

Кашух уточнила, что нельзя считать простые углеводы вредными, необходимо сочетать их с клетчаткой, полезными жирами и белками.

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