Эксперт Кашух назвала причины необязательного отказа от простых углеводов
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Углеводы являются основным источником энергии для клеток, в связи с чем совсем отказаться от них нельзя. Эксперт Екатерина Кашух рассказала, что такое простые углеводы и как они влияют на организм. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, простые углеводы содержатся во фруктах, в молоке, меде, выпечке, йогуртах.
Эксперт отметила, что организм быстро и легко их перерабатывает.
По ее мнению, такой вид углеводов помогает восстановлению сил при серьезных физических нагрузках.
Кашух уточнила, что нельзя считать простые углеводы вредными, необходимо сочетать их с клетчаткой, полезными жирами и белками.