В Подмосковье подали более 2 тыс. онлайн-заявок на выплату для приобретения техсредств реабилитации

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 2 тыс. электронных заявлений на получение выплаты на приобретение технических средств реабилитации, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Доступная среда», для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Выплату могут получить инвалиды, имеющие I, II, III группу инвалидности, а также дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие место жительства в Подмосковье.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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