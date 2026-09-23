«Не аварийный, но требует проверки»: в кузбасской школе обследуют потолок после недовольства родителей

В Кемерове продолжается история вокруг средней школы № 32, расположенной в микрорайоне Пионер. После жалоб обеспокоенных родителей там начали обследование класса, состояние которого вызвало у горожан серьезные опасения. Информацию сайту VSE42.Ru предоставили в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, обследование потолка в одном из классов было назначено в срочном порядке. Поводом стали обращения местных жителей, которые забили тревогу из-за внешнего вида покрытия.

Предварительные сведения озвучил директор школы. По его словам, летом в помещении проводился косметический ремонт. В настоящее время на потолке наблюдаются отслоения набелов и участки штукатурки по швам. При этом руководитель учебного заведения утверждает: потолок не является аварийным и опасности не представляет. Несмотря на это, принято решение о проведении дополнительного обследования, чтобы окончательно прояснить ситуацию.

«Комплексное обследование состояния потолков в здании школы будет проведено 23 сентября, по его итогам будет принято решение о ремонте», — сказали в мэрии.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о жалобах родителей. Они сетовали на ужасное состояние потолка в школе и заявляли, что руководство отказывается проводить полноценный ремонт. Теперь к вопросу подключились городские власти, а результаты проверки должны дать ответ на вопрос о том, нужны ли здесь более серьезные работы.

Ранее сообщалось, что в Раменском в 2027 году достроят учебный корпус к гимназии на Северном шоссе.